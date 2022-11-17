МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы упали в четверг на фоне смешанных экономических данных и "ястребиных" комментариев представителя ФРС США, сообщает Reuters. Усилились опасения насчет того, что центральный банк может не сбавить темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард заявил, что повышение ставок до сих пор "имело лишь ограниченное влияние на наблюдаемую инфляцию" и что центральному банку необходимо продолжать повышать процентные ставки, по крайней мере, еще на один полный процентный пункт.

Комментарии Булларда прозвучали на фоне вчерашних сильных показателей розничных продаж, которые усилили опасения, что ФРС продолжит повышать стоимость заимствований, даже несмотря на то, что свидетельства охлаждения инфляции дают центральному банку повод уменьшить масштабы повышения ставок.

Несколько других чиновников ФРС в последние дни также подчеркивали необходимость дальнейшего повышения ставок, хотя и более медленными темпами.

"ФРС пытается убедиться в том, что рынок не забегает слишком далеко вперед, — отметил Тим Холланд, директор по инвестициям компании Orion Advisor Solutions. — Они пытаются идти по тонкому льду, где между заседаниями и выходом данных напоминают рынку, что они все еще ужесточают политику".

Трейдеры сейчас оценивают в 89% вероятность повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в декабре и видят конечную ставку на уровне около 5% в июне 2023 года.

Данные показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снизилось на прошлой неделе, что указывает на все еще напряженный рынок труда. Это дает ФРС пространство для дальнейшего ужесточения политики, что подрывает настроения на рынке.

Вчера индексы Уолл-стрит снизились, так как мрачный прогноз от Target Corp вызвал беспокойство по поводу розничной торговли перед праздничным сезоном. Сегодня все основные сектора S&P 500 торговались с понижением, при этом субиндексы розничной торговли и потребительского сектора упали на 1,9% и 1,8% соответственно.

Акции технологических компаний и акции роста, включая Apple Inc, Amazon.com и Alphabet, снизились на 0,9%-3%.

S&P 500 вырос более чем на 6% с минимумов октябрьского закрытия на надеждах, что ФРС возьмет более миролюбивый тон, хотя в этом году индекс понес значительные потери из-за опасений насчет рецессии, которую может вызвать столь значительное повышение процентных ставок.

На момент написания статьи DJIA снизился на 265,98 пункта, или 0,79%, до 33 287,85 пункта, индекс S&P 500 опустился на 45,82 пункта, или 1,16%, до 3912,97 пункта, а индекс Nasdaq Composite просел на 140,01 пункта, или 1,25%, до 11 043,65 пункта.

Бумаги сети универмагов Macy's Inc выросли на 11,2%, а акции Bath & Body Works Inc прибавили 17,3% после того, как компании повысили прогнозы годовой прибыли.

Котировки Kohl's Corp снизились на 3,2% после того, как компания отозвала свои прогнозы продаж и прибыли на 2022 год, обвинив в этом неопределенные экономические перспективы и уход топ-менеджера Мишель Гасс.

Акции Roku Inc упали в цене на 3,3%, поскольку платформа потокового вещания заявила, что планирует сократить 200 рабочих мест.

Число дешевеющих акций превысило число дорожающих в соотношении 6,58 к 1 на Нью-Йоркской фондовой бирже и 3,72 к 1 на Nasdaq.

В составе индекса S&P не зафиксировано ни одного нового 52-недельного максимума и один новый минимум, в то время как у Nasdaq отмечены 12 новых максимумов и 101 новый минимум.