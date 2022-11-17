МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером снижается, главным фактором динамики стоимости желтого металла является рост курса доллара и опасения инвесторов по поводу политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев эксперта.

По состоянию на 20.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 14,75 доллара, или на 0,83% — до 1 761,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,61% — до 20,962 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,6%, до 106,92 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Рынки продолжают оценивать перспективы дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Большинство аналитиков ожидают в декабре замедления повышения учетной ставки до 50 базисных пунктов после нескольких повышений на 75 базисных пунктов. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что отражается на стоимости золота.

"Растущий доллар в сочетании с растущими ставками — это все равно что бежать в гору против ветра (для золота — ред.). Поэтому будет трудно увидеть рост цены на золото в ближайшее время, если только краткосрочные тенденции (или отскоки) в этих двух факторах не станут влиять на котировки", — считает президент Libertas Wealth Management Group Адам Коос (Adam Koos), чье мнение приводит портал MarketWatch.