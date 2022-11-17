МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Индекс FTSE 100 снизился в четверг, передает Reuters. В ходе сессии он ненадолго опустился до семидневного минимума. При этом акции компаний средней капитализации сократили потери после того, как правительство изложило планы по снижению расходов и повышению налогов, изменив курс после падения рынка в связи с необеспеченным снижением налогов.

Индекс FTSE 100 закрылся с понижением на 0,1%. В ходе сессии он опускался на 0,8% на фоне укрепления британского фунта. Валюта королевства ненадолго вернула часть утраченных позиций после заявления министра финансов Великобритании Джереми Ханта.

Горнодобывающие компании тянули основной индекс вниз на фоне слабых цен на металлы.

Индекс FTSE 250 резко сократил потери и на момент написания статьи демонстрировал снижение на 0,1%.

По словам главы британского министерства финансов, в следующем году прогнозируется сокращение экономики Великобритании: ВВП может уменьшиться на 1,4% в следующем году по сравнению с прогнозом роста на 1,8%, согласно данным, опубликованным в марте Бюро бюджетной ответственности.

Британский энергетический индекс упал на 0,5% после того, как Хант заявил, что правительство увеличит налог на прибыль для нефтяных и газовых компаний и распространит его на компании по производству электроэнергии. Он также намерен сократить безналоговую льготу на доходы от дивидендов и прирост капитала.

Акции энергетических компаний, таких как Drax, SSE и Centrica, продемонстрировали рост на 1,5%-5,4% после кратковременного падения на указанных новостях.