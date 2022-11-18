МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, опускается в пятницу утром, рынки продолжают ожидать сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и ожидания игроков. Курс рубля на Московской бирже растёт к доллару и теряет к юаню

По состоянию на 7.44 мск курс евро к доллару растёт до 1,0367 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0360 доллара, курс доллара к иене опускается до 139,92 иены со 140,18 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,15%, до 106,53 пункта.

Трейдеры в целом проявляют осторожность, продолжая оценивать перспективы вокруг учётной ставки Федрезерва. По данным CME Group, 81% аналитиков прогнозируют её повышение в декабре на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых. При этом ещё недавно большинство склонялось к более резкому повышению — на 0,75 п.п., как это происходило на нескольких предыдущих заседаниях ФРС.

Аналитики при этом не исключают смены тренда, но в силу текущей ситуации всё же не ожидают от американской валюты "подвигов", как это было годом ранее. "Ожидайте, что рост доллара отсюда будет изменчивым и менее качественным, чем в прошлом году", — считают стратеги Goldman Sachs, которых цитирует агентство Bloomberg.

Эксперты в связи с этим обратили внимание на признаки устойчивости экономики и рынка труда как поддерживающие факторы, а в качестве негативных отметили восприимчивость рынка к негативной статистике об экономике и инфляции.