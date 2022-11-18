МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии немного снижается, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы АТР завершают торговую неделю в основном ростом

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск теряет 0,28%, опускаясь до 2206,82 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,19%, до 1149,34 пункта.