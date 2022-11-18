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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221118/838863934.html
Российский рынок акций немного снизился в первые минуты пятничных торгов
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. Российский рынок акций в начале торговой сессии немного снижается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск теряет 0,28%, опускаясь до 2206,82 пункта,... ПРАЙМ, 18.11.2022
акции, рынки, новости, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии немного снижается, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск теряет 0,28%, опускаясь до 2206,82 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,19%, до 1149,34 пункта.