МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу растут на фоне снижения доллара США. Между тем котировки нацелены завершить с понижением первую из трех последних недель на фоне сигналов руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США о вероятности дальнейшего повышения процентной ставки, передает Reuters.

Около 04.33 по Гринвичу спот-цены на золото выросли в цене на 0,16%, до 1763,65 доллара за унцию. По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы котировки могут снизиться примерно на 0,4%.

Фьючерсы на золото подорожали на 0,2%, до 1765,60 доллара за унцию.

Котировки золота, вероятно, останутся волатильными, пока ФРС не даст четких сигналов относительно перспектив своей политики, отметил Джигар Триведи, аналитик Reliance Securities.

Индекс доллара снизился против корзины других основных валют, что оказало некоторую поддержку котировкам золота. Снижение доллара делает деноминированное в американской валюте золото менее дорогим для держателей других валют.

Между тем доллар нацелен продемонстрировать наиболее сильный рост по итогам этой недели за прошедшие 30 дней. Заявления руководителей ФРС, указывающие на склонность к жесткой денежно-кредитной политике, а также позитивные данные по розничным продажам оказали доллару поддержку, несмотря на признаки замедления инфляции.

На рынках полагают, что вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании на 50 базисных пунктов составляет 87%. Центральный банк повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четырех заседаний подряд.

Котировки золота по-прежнему получают поддержку на фоне рисков рецессии, продолжения конфликта на Украине и формирования долларом пика, отмечают в Fitch Solutions.

"С другой стороны, усиление оптимизма относительно экономики Китая, по-прежнему высокая вероятность дальнейшего более активного, чем ожидают на рынках, повышения процентной ставки ФРС и формирование инфляцией пика 3-м квартале оказывают давление на котировки золота", — добавляют в Fitch Solutions.

Хотя золото обычно используется для хеджирования инфляционных рисков, повышение процентной ставки и рост доходности казначейских облигаций увеличивают альтернативные издержки владения этим драгоценным металлом.

По словам аналитиков, институциональные инвесторы действуют осторожно, и дальнейший рост цен на золото пока под вопросом.

Спот-цены на серебро выросли на 0,8%, до 21,12 доллара за унцию, платина подорожала на 0,5%, до 984,48 доллара за унцию, а палладий подскочил в цене на 0,7%, до 2020,19 доллара за унцию. Все эти металлы нацелены завершить неделю с понижением.