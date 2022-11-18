МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В пятницу доллар США снизился, но все равно, видимо, закончит эту неделю самым сильным ростом за месяц. Как пишет Reuters, укреплению американской валюты способствовали сигналы руководителей ФРС о намерении повышать ставки более существенно, чем ожидали рынки.

Доллар снизился против британского фунта, который поднялся после волатильной сессии четверга, когда в Великобритании был оглашен новый бюджетный план, предполагающий повышение налогов и сокращение расходов.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в четверг стал очередным представителем ФРС, внесшим вклад в ослабление надежд рынка на паузу в повышении процентных ставок. Он заявил, что даже в самом лучшем случае ставка ФРС должна быть повышена как минимум до 5%-5,25%, а более пессимистичные прогнозы потребовали бы ее повышения выше 7%. Сейчас диапазон ставки по федеральным фондам составляет 3,75%-4,00%.

Сейчас рынки учитывают в котировках, что ставка достигнет пика на уровне около 5% в июне следующего года.

На момент написания статьи пара евро/доллар выросла на 0,1%, до 1,0356, а пара фунт/доллар — на 0,3%, до 1,1908. После выхода данных по инфляции в США, которые ослабили ожидания повышения ставок ФРС, обе эти пары поднимались до многомесячных максимумов.

"По нашему мнению, текущая фаза консолидации доллара может продлиться еще некоторое время, прежде чем перед окончанием года доллар снова будет укрепляться, —сказал аналитик ING Франческо Песоле. — Естественно, инвесторы будут очень внимательно прислушиваться к представителям ФРС".

По его словам, рынки в полной мере учитывают в котировках пик ключевой ставки на уровне 5% в первой половине 2023 года.

Пара доллар/иена торговалась почти без изменений, по 140,27, как и индекс доллара, который находился на 106,75.

С начала этой недели индекс вырос на 0,4% после снижения на 4% на прошлой неделе.

После заявления Булларда поднялась и доходность казначейских облигаций, но не до пиков недели. Доходность 10-летнего долга составляла 3,82%.

Вышедшие ранее на этой неделе данные по розничным продажам в США, которые оказались выше прогнозов, тоже пошатнули ожидания относительно паузы в ужесточении денежно-кредитной политике ФРС, показав, что потребители по-прежнему пребывают в режиме расходования средств.

Опубликованные в пятницу данные показали, что потребительские цены в Японии растут самыми быстрыми темпами за 40 лет. Это может усилить давление на Банк Японии, который продолжает проводить сверхмягкую денежно-кредитную политику. Тем не менее реакции на эти данные со стороны иены не последовало.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,3%, до 0,6708, и торгуется около максимума за два месяца. Пара новозеландский доллар/доллар США поднялась на 0,6%, до 0,6168. На следующую неделю запланировано заседание Резервного банка Новой Зеландии, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет повышена на 75 базисных пунктов.