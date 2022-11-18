МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Цены на медь на LME в пятницу продолжают снижаться третью сессию подряд. Рост числа новых случаев коронавируса в Китае, являющемся крупнейшим в мире потребителем меди, а также приверженность руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США жесткой денежно-кредитной политике способствуют сомнениям в устойчивости спроса, передает Reuters.

Около 11.35 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,5%, до 8069 долларов за тонну. За истекший период этой недели котировки снизились на 4,4%, отступив от достигнутого в прошлую пятницу 5-месячного максимума.

На прошлой неделе котировки меди получали поддержку на сообщениях о некотором ослаблении карантинных мер в Китае. Между тем на этой неделе число новых случаев коронавируса в КНР продолжило расти, в том числе в таких крупных городах, как Пекин и Гуанчжоу, что спровоцировало сомнения в устойчивости экономики этой страны.

"Китай объявил о некотором смягчении карантинных ограничений. Между тем скоро наступит зима, и число новых случаев инфекции растет, поэтому отмена антиковидных мер в ближайшее время маловероятна", — отметил Том Прайс из Liberum.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже снизились в цене на 0,9%, до 65 740 юаней (9223,95 доллара) за тонну.

"Объемы заказов со стороны потребителей остаются умеренными с сентября. Настрой на рынке в настоящее время довольно пессимистичный, поскольку сложно спрогнозировать какие-то позитивные для спроса факторы в следующем году", — отметил китайский производитель медных труб.

Макроэкономический фон улучшается: инфляция в США замедлилась, а власти Китая осуществляют дополнительные меры поддержки сектора недвижимости, добавил Прайс.

"Ситуация для рынка сырьевых товаров стала немного более позитивной, но все же проблемы сохраняются, поэтому мы придерживаемся медвежьего прогноза", — сказал он. Аналитик ожидает, что цены на цветные металлы в ближайшие месяцы снизятся еще на 10%-15%.

Признаки увеличения предложения негативно отразились на котировках меди. Согласно представленным в пятницу данным, запасы меди на складах Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) за неделю выросли на 12,7% и составили 85 817 тонн.

Алюминий на LME упал на 0,1%, до 2388 долларов за тонну, никель потерял 2,2% и торговался по 24 505 долларов, а олово подешевело на 0,7%, до 22 435 долларов. Цинк вырос в цене на 0,9%, до 3013 долларов, тогда как свинец прибавил 1%, до 2171 доллара.