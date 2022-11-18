МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США выросли в цене в пятницу после падения на предыдущей сессии, вызванного "ястребиными" комментариями представителя ФРС США, которые усилили опасения относительно более активного повышения процентных ставок.

Как сообщает Reuters, президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард заявил в четверг, что центральному банку США необходимо продолжать повышать процентные ставки, учитывая, что ужесточение политики до сих пор "имело лишь ограниченное влияние на наблюдаемую инфляцию".

Комментарии, прозвучавшие на фоне сильных данных по розничным продажам, ослабили надежды на то, что ФРС смягчит свой агрессивный подход к повышению ставок после недавних более позитивных для экономики, чем ожидалось ранее, отчетов по инфляции.

В четверг все три основных американских индекса снизились вторую сессию подряд, и после значительного роста на прошлой неделе их ожидает недельное снижение.

"Большую часть дня мы восстанавливались после комментариев ФРС о направлении процентных ставок", — рассказал Пол Нолте, портфельный менеджер Kingsview Asset Management.

"Рынки стали немного спокойнее относиться к тому, что поворот ФРС маловероятен", — добавил эксперт.

Ожидается, что в декабре ФРС повысит ставку на 50 базисных пунктов, но экономисты, опрошенные Reuters, говорят, что более длительный период ужесточения политики центрального банка США и более высокий пиковый уровень ставки являются наибольшими рисками для текущих прогнозов.

Снижение котировок акций после комментариев Булларда "показывает, насколько чувствительными могут быть рынки, когда речь идет о конечной точке движения ставки", рассказал Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 197 пунктов, или 0,59%, на S&P 500 — на 31,25 пункта, или 0,79%, а на Nasdaq 100 — на 116,25 пункта, или 0,99%.

Акции Gap Inc выросли в цене на 8,6% на премаркете после того, как компания превысила квартальные оценки продаж и прибыли, чему способствовал устойчивый спрос, несмотря на резкий рост инфляции.

Акции JD.com Inc, котирующиеся на американских биржах, выросли в цене на 5,3% после того, как компания опубликовала более высокие, чем ожидалось, данные о выручке за третий квартал вследствие локдауна в КНР, который привел к увеличению интернет-покупок.