МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В пятницу доллар США снизился, но все равно, видимо, закончит эту неделю самым сильным ростом за месяц. Укреплению американской валюты способствовали сигналы руководителей ФРС о намерении повышать ставки более существенно, чем ожидали рынки, передает Reuters.

Доллар снизился против британского фунта, который поднялся после волатильной сессии четверга, когда в Великобритании был оглашен новый бюджетный план, предполагающий повышение налогов и сокращение расходов.

Данные по розничным продажам в США за прошлый месяц указали на устойчивость потребительских расходов, и это снизило ожидания инвесторов относительно того, что процентные ставки ФРС приближаются к пику.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в четверг стал очередным представителем ФРС, внесшим вклад в ослабление надежд рынка на паузу в повышении процентных ставок. Он заявил, что даже в самом лучшем случае ставка ФРС должна быть повышена как минимум до 5%-5,25%, а более пессимистичные прогнозы потребовали бы ее повышения выше 7%. Сейчас диапазон ставки по федеральным фондам составляет 3,75%-4,00%.

Сейчас рынки учитывают в котировках, что ставка достигнет пика на уровне около 5% в июне следующего года.

На момент написания статьи пара евро/доллар выросла на 0,1%, до 1,0373, а пара фунт/доллар — на 0,3%, до 1,19105.

После выхода данных по инфляции в США, которые ослабили ожидания повышения ставок ФРС, обе эти пары поднимались до многомесячных максимумов.

Оптимизм по поводу возможной паузы в повышении ставок ФРС выглядит несколько неоправданным, заявил стратег-аналитик IG Джош Махоуни.

"Если считать, что теперь все хорошо, поскольку инфляция в США начала замедляться, нужно игнорировать тот факт, что годовые темпы роста цен составляют 7,7%. Тем временем инфляция в Великобритании и еврозоне достигает двузначных значений, и есть вопросы по поводу того, как долго продлится замедления роста цен в США", — сказал он.

"Разворот динамики доллара произойдет, когда мы увидим подготовку ФРС к снижению ставок, и это произойдет еще нескоро", — добавил эксперт.

Пара доллар/японская иена упала до 139,85, а индекс доллара снизился на 0,1%, до 106,75.

Индекс по-прежнему на 0,3% выше по сравнению с началом недели после снижения на 4% на прошлой неделе, когда немного недотянувшие до прогноза данные по инфляции в США вызвали самое резкое падение американской валюты за последние несколько десятилетий.

После заявления Булларда доходность казначейских облигаций выросла, но оставалась ниже пиков недели. Доходность 10-летних долговых бумаг составляла 3,81%.

Вышедшие ранее на этой неделе данные по розничным продажам в США, которые оказались выше прогнозов, тоже пошатнули ожидания относительно паузы в ужесточении денежно-кредитной политике ФРС, показав, что потребители по-прежнему пребывают в режиме расходования средств.

Кроме того, опубликованные в пятницу официальные данные показали, что потребительские цены в Японии растут самыми быстрыми темпами за 40 лет. Это может усилить давление на Банк Японии, который продолжает проводить сверхмягкую денежно-кредитную политику. Тем не менее, немедленной реакции на эти данные со стороны иены не последовало.

Тем временем, согласно опубликованному в пятницу отчету, розничные продажи в Великобритании лишь частично восстановились в октябре, когда инфляция в стране достигла 41-летнего максимума 11,1%.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,3%, до 0,6712, и торгуется около максимума за два месяца.

Пара новозеландский доллар/доллар США поднялась на 0,8%, до 0,6182. На следующую неделю запланировано заседание Резервного банка Новой Зеландии, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет повышена на 75 базисных пунктов.