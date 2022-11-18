МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций потерял в пятницу по индексу Мосбиржи 0,3% под давлением ряда факторов: укрепление рубля, слабые цены на нефть, геополитика и фиксации в преддверии выходных, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. В Италии могут попросить отсрочку эмбарго на нефть России для НПЗ "Лукойла"

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,3%, до 2206,32 пункта, долларовый РТС — на 0,39%, до 1147,03 пункта. За рабочую неделю индекс Мосбиржи сократился на 0,5%, РТС — на 0,97%.

На вечерней сессии торгов к 19.22 мск индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) снижался на 0,41%, до 2203,9 пункта.

Рубль к доллару по итогам торгов пятницы вырос на 13 копеек, до 60,4 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падал на 2,76%, до 87,32 доллара за баррель.

"Российский рынок акций в конце недели сохранял умеренную нисходящую динамику. Фактор пятницы, актуальный в условиях сложной геополитики, крепкий рубль и ценовая слабость нефти не благоволили покупателям", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиции".

Он дополняет, что кроме того, внешние рыночные настроения остаются крайне нестабильными. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в своем выступлении в четверг не исключил, что для устойчивого подавления инфляции ФРС может довести ставку и до 7%. Это встревожило инвесторов, ведь ранее максимальной целью по ставке виделась планка в 5%, дополнил эксперт.

"Российский рынок акций в пятницу к завершению основной сессии оставался в сдержанном минусе, не сумев вернуться к повышению из-за дальнейшей фиксации прибыли по крупнейшим эмитентам", — уточняет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Локомотивом снижения выступили акции, входящие в индекс нефтегазового сектора, который занимает наибольший вес в индексе Мосбиржи. Сектор горной добычи и металлургии, для которого рынок Китая значим, также снижался. На общем негативе падали акции банков Сбербанка (-1,01%) и ВТБ (-0,67%)", — обращает внимание Владимир Лящук из Промсвязьбанка.

Андрей Кочетков из "Открытие Research" обращает внимание, что под давлением акции металлургов, нефтяников и экспортёров газа, что можно связать с удручающей коронавирусной ситуацией в Китае.

Также лидерами снижения стоимости стали акции Veon (-2,82%), ТМК (-2,28%), "Самолета" (-1,37%), "Распадской" (-1,1%), МТС (-0,99%).

"Из отдельных эмитентов отметим Qiwi (+2,91%), бумаги которого растут в преддверии публикации финансовой отчетности", — дополнил Лящук.

Лидерами роста стали акции "Сургутнефтегаза" (+1,11%), "Мечела" (+1,07%), "Детского мира" (+0,66%), расписки HeadHunter (+3,16%) "Ленты" (+0,82%), "Циана" (+0,52%).

ПРОГНОЗЫ

"Ухудшение ситуации на мировых сырьевых рынках оказывает негативное влияние на российский фондовый рынок. В начале следующей недели коррекция цен акций может усилиться, а индекс Мосбиржи упасть к нижней границе диапазона 2150-2200 пунктов", — прогнозирует Лящук.

По мнению Бахтина, выхода важных статданных и значимых событий в понедельник не ожидается. "По нашим оценкам, 21 ноября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2150-2250 пунктов", — отмечает эксперт.

"На следующей неделе ожидаются данные по промышленному производству в РФ. Среди корпоративных историй стоит выделить отчет МСФО за 3 квартал 2022 года от TCS", — дополняет Евгений Линчик из УК "Первая".