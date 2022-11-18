МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США выросли в цене в пятницу после падения на предыдущей сессии, вызванного "ястребиными" комментариями представителя ФРС США, которые усилили опасения относительно более активного повышения процентных ставок.

Как сообщает Reuters, президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард заявил в четверг, что центральному банку США необходимо продолжать повышать процентные ставки, учитывая, что ужесточение политики до сих пор "имело лишь ограниченное влияние на наблюдаемую инфляцию".

Комментарии, прозвучавшие на фоне сильных данных по розничным продажам, ослабили надежды на то, что ФРС смягчит свой агрессивный подход к повышению ставок после недавних более позитивных для экономики, чем ожидалось ранее, отчетов по инфляции.

"Первоначально, когда был опубликован комментарий Булларда, на рынке произошла распродажа, а затем возникли некоторые дискуссии о том, не слишком ли бурно он реагирует?— сказал Кенни Полкари, управляющий партнер Kace Capital Advisors в Бока-Ратон, штат Флорида. — Повышение ставок, которое происходило в течение последних шести месяцев, еще не успело полностью повлиять на все части системы, и в течение следующих двух месяцев оно продолжит просачиваться на разные ее уровни".

На прошлой неделе акции сильно выросли после того, как более слабый, чем ожидалось, отчет по инфляции усилил надежды на меньшее повышение ставок ФРС.

Трейдеры по-прежнему в основном ожидают, что в декабре центральный банк США повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов, а в июне следующего года ставки достигнут максимума в 5,02%.

В пятницу руководитель Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз также заявила, что предстоит еще не одно повышение ставок, повторив мнение нескольких других политиков центрального банка.

В этом году базовые индексы S&P 500 и Nasdaq потеряли 17% и почти 29%, соответственно, на опасениях насчет того, что решительным повышением ставок ФРС может привести экономику к рецессии.

На момент написания статьи индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 128,87 пункта, или на 0,38%, до 33 675,19 пункта, S&P 500 поднялся на 11,34 пункта, или на 0,29%, до 3 957,90 пункта, а Nasdaq Composite повысился на 10,57 пункта, или на 0,09%, до 11 155,52.

Большинство из 11 основных секторов S&P 500 были в плюсе, при этом лидировали сектора коммунальных услуг и недвижимости — их субиндексы набрали примерно по 1%.

Субиндекс нефтегазового сектора упал примерно на 2%, так как цены на нефть снизились на опасениях насчет ослабления спроса в Китае.

Падение акций компаний-тяжеловесов Tesla и Amazon.com ограничило рост Nasdaq.

Акции Gap Inc выросли в цене на 7,2% после того, как компания превысила квартальные оценки продаж и прибыли, чему способствовал устойчивый спрос, несмотря на резкий рост инфляции.

Акции Applied Materials Inc подорожали на 1,1% после того, как поставщик оборудования для производства микросхем обрадовал прогнозом выручки за 1-й квартал. Он надеется на ослабление ограничений в цепочке поставок.

В составе S&P зафиксировано шесть новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а у Nasdaq — 34 новых максимума и 60 новых минимумов.