МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером опускается, следует из данных торгов. Основными факторами снижения является рост доходности госбондов США и укрепление доллара, вызванное ожиданиями жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По состоянию на 20.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 10,85 доллара, или на 0,62% — до 1 752,12 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,14% — до 20,495 доллара за унцию.

С начала недели золото может показать снижение почти на процент после двух недель роста, а с начала ноября цена драгоценного металла поднялась на 7%, примерно с 1640 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,11%, до 106,81 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет до 3,823% с 3,773% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надёжный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Рынки продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Большинство аналитиков ожидают в декабре замедления повышения учетной ставки на 50 базисных пунктов. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что отражается на стоимости золота.