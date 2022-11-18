МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ, Елена Лыкова, Никита Половнев. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе символического сокращения российского рынка акций по индексу Мосбиржи и небольшого укрепления рубля к доллару, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Рубль "привязался" к доллару и транслировал форекс в парах с евро и юанем

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на 0,03%, до 2205,71 пункта, РТС вырастет на 2,34%, до 1173,89 пункта.

Цена на нефть марки Brent вырастет примерно до отметки 90,74 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,031 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара снизится на 20 копеек, до 60,2 рубля, евро — упадет на 57 копеек, до 61,87 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Перспектива скатывания, в том числе и из-за высоких ставок, в рецессию, пусть и недлительную, а также сложная ситуация в одном из самых рискованных сегментов финансовых рынков — крипторынке, поддерживают консервативный подход к рискованным активам, указывает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Учитывая, что рынки с середины октября неплохо отскочили, ряд участников предпочитают зафиксировать краткосрочную прибыль, что выглядит вполне логичным, также отмечает он.

"Ситуация в экономике КНР также остается не вполне определенной: вспышка COVID-19 ограничивает возможности властей по смягчению карантинов, начиная придавливать цены на сырье. И на мировые рынки в целом мы смотрим осторожно, так как на следующей неделе негативные настроения может поддержать публикация предварительных PMI по Европе и США, ожидаемая слабой", — говорит эксперт.

Впрочем, настроения в концовке недели определят сообщения о начале предрождественских распродаж в США, традиционно стартующих после Дня благодарения (24 ноября). Пока эксперт склонен ожидать, что потребительская активность в США останется неплохой — рынок труда по-прежнему крепок, а высокая инфляция и ставки на данном этапе хотя и ограничивают спрос, но в основном на дорогие товары длительного пользования, например, автомобилей и недвижимости.

Пристальное внимание будет приковано к статистике из Китая и корпоративным новостям американских эмитентов, отмечает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

"Цены на нефть оказались под давлением из-за жесткой риторики представителей Федеральной резервной системы США. Если рынок не сможет самостоятельно скорректироваться вверх, вероятно, последуют словесные интервенции от ОПЕК+. За три недели до очередной встречи стран экспортеров нефти риторика делегатов была скорее мягкой: слухи о возможной корректировке базовых уровней добычи позволяли рассчитывать на смягчение экспортных ограничений", — считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Георгий Ващенко из Freedom Finance Global считает, что коррекция цены на нефть также выглядит неустойчивой, и вскоре баррель Brent может вернуться в диапазон 95-100 долларов. СМИ узнали, когда страны G7 объявят об уровне потолка цен российской нефти

РУБЛЬ КОНСУЛИДИРУЕТСЯ

"Рубль на будущей неделе может продолжать демонстрировать склонность к укреплению на фоне прохождения через пик налогового периода. Это продолжит сдерживать спрос на акции экспортеров", — полагает Бахтин.

Манько считает, что российский рубль останется в устойчивом коридоре (60-62 рубля за доллар) относительно доллара, даже несмотря на период выплаты налогов. Геополитические риски будут несколько повышать вероятность тестирования верхней границы текущего диапазона.

"Доллар несколько укрепится к мировым валютам в рамках коррекции. Кроме того, можно ожидать некоторого ужесточения риторики представителей ФРС США относительно перспектив денежно-кредитной политики. К концу следующей недели пару евро/доллар можно ожидать на уровне 1,02 доллара", — дополнил эксперт.

Рубль сохраняет стабильность, находясь на грани пробоя 60 рублей против доллара, 63 рубля против евро и 8,60 рубля против китайского юаня, подмечает Кожухова. Выход за пределы указанных уровней может предвещать более выраженное движение в сторону пробоя.

"На валютном рынке пара доллар-рубль, вероятнее всего, продолжит торговаться в диапазоне 60–61 рубль", — подмечает Ващенко.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Российские акции, несмотря на возобновление дивидендных выплат и расширение числа эмитентов, раскрывающих финансовые показатели, находятся под значительным давлением, в том числе из-за снижающихся цен на нефть при крепком курсе рубля. При улучшении конъюнктуры товарных рынков котировки, вероятно, смогут перейти в боковой тренд", — полагает Вайсберг из ИК "Регион".

"На предстоящей неделе не ожидается важных корпоративных событий, при этом не исключается, что отдельные компании опубликуют результаты за третий квартал. Новостной фон спокойный. Техническая картина указывает на вероятность продолжения боковика или возобновления роста. Снижение цены на нефть является фактором в пользу начала коррекции на фондовом рынке", — говорит Ващенко из Freedom Finance Global.

На его взгляд, рынок может возобновить рост: ориентир по индексу Мосбиржи — диапазон 2250–2350 пунктов.

Андрей Манько из РИА Рейтинга считает, что акции на Московской бирже будут находиться в основном в боковом движении; игроки будут ожидать развязки с механизмом потолка цен на нефть и параметрами монетарной политики в среднесрочной перспективе. На следующей неделе могут быть получены некоторые ответы, однако консолидация по большинству бумаг продолжится, считает он.

Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе, вероятно, продолжат восходящее движение при способности устоять выше поддержек 2170 и 1100 пунктов соответственно, в то время как закрепление ниже указанных отметок будет указывать на риски нисходящей коррекции как минимум в район 2100 и 1050 пунктов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

В условиях ухудшения внешнего фона российскому рынку акций придется не очень комфортно, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Сдерживающим покупки фактором выступает и неопределенность относительно влияния вводимых Западом с декабря ограничений на морские перевозки нефти на бизнес российской "нефтянки". Не исключаю, что слабый спрос на "голубые фишки" может сохраниться в начале следующей недели, что опустит индекс Мосбиржи к отметке 2150 пунктов. Текущее ослабление выглядит вполне естественным и коррекционным — рынок неплохо вырос за последние 5 недель", — говорит он.

Но аналитик пока оценивает потенциал снижения как ограниченный: конъюнктурно рынок выглядит привлекательным и без новых негативных вводных, индекс Мосбиржи будет пытаться вернуться к росту в направлении 2300 пунктов — цели текущей волны роста. Эксперт оценил причины падения цен на нефть

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"На мировых площадках возобновляются опасения относительно перспектив экономического роста и инфляции, что оказывает давление на котировки товарно-сырьевых рынков. В то же время приближение зимнего периода и готовность ОПЕК+ противостоять снижению нефтяных цен сохраняет привлекательность вложений в компании энергетического сектора", — считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

По мнению Ващенко из Freedom Finance Global, лидерами могут стать такие бумаги, как акции "Полюса", МТС, "Новатэка", Ozon, Мосбиржи.

Манько из РИА Рейтинга считает, что несколько лучше рынка будут долговые бумаги, а среди акций чуть лучше результаты покажут металлурги и банки, а хуже рынка будут акции электроэнергетики.

Кожухова напоминает, что на корпоративном фронте финансовые результаты за третий квартал 2022 года по МСФО должен представить TCS Group, который вслед за Сбербанком становится все более интересной инвестиционной идей банковского сектора. Positive Technologies проведет День инвестора, банк "Авангард" и "Лензолото" закроют реестры по дивидендам за девять месяцев 2022 года.

Локтюхов ждет возобновления роста акций банков, позитивно смотрит на отдельные акции транспортного (НМТП, "Совкомфлот", ДВМП) и IT-сектора (Ozon, Группа "Позитив", HeadHunter, РБК), рассчитывает на бумаги сталелитейщиков.

Бахтин из драйверов поддержки отмечает позитивные дивидендные ожидания по выплатам нефтяников и улучшение настроений к акциям банковского сектора после возвращения "Сбера" к публикации финансовой отчетности.