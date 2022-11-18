МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги пятницы ростом после снижения днем ранее, следует из данных торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,54%, до 7386,57 пункта, французский CAC 40 — на 1,04%, до 6644,46 пункта, немецкий DAX — на 1,16%, до 14431,86 пункта.

В пятницу европейские индексы закрылись ростом, хотя в течение недели рынки оценивали ряд негативных факторов. Так, днем ранее европейское статистическое сообщило, что годовая инфляция в еврозоне по итогам октября, по окончательной оценке, ускорилась до рекордных 10,6% с 9,9% месяцем ранее.

Таким образом, по итогам четверга европейские индексы в основном снизились на фоне опасений о продолжении ужесточения монетарной политики Европейским центральным банком в свете высокого уровня инфляции.

"Это не начало многообещающей тенденции", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam).