МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В понедельник австралийский и новозеландский доллары снизились под давлением ослабления склонности инвесторов к риску в результате вероятности введения новых локдаунов в Китае и перспектив повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, передает Reuters.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,2% и торговалась около 0,6657, еще больше удалившись от достигнутого недавно максимума за два месяца 0,6798. До этого пара снижалась три сессии подряд и за прошлую неделю потеряла 0,5%.

Паре новозеландский доллар/доллар США некоторую поддержку оказали ожидания повышения ставки Резервного банка Новой Зеландии на 75 базисных пунктов на заседании в среду. Пара отступила от достигнутого в пятницу трехмесячного максимума 0,6207 до 0,6140. Прошлую неделю она закончила с понижением на 0,8%.

В Пекине 20 ноября два человека умерли от COVID-19, впервые с мая зафиксировано больше одной смерти в день по всей стране. В воскресенье власти самого густонаселенного района города призвали жителей не выходить из домов, а в понедельник эта рекомендация была продлена.

Несколько вспышек заболеваемости в разных регионах разрушили надежды на ослабление строгих карантинных мер.

Тем временем трейдеры ждут выхода в среду протоколов последнего заседания ФРС, которые могут подать сильные сигналы о склонности центрального банка к ужесточению политики.

В воскресенье президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сказал, что готов согласиться на повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов на заседании в декабре, но подчеркнул, что ставки могут находиться на более высоких уровнях и не понижаться дольше, чем ожидают рынки.

Рынок фьючерсов учитывает в котировках 80-процентную вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%, и достижение ей пика в районе 5,0-5,25%. Инвесторы также ожидают понижения ставки в следующем году.

"Перспективы денежно-кредитной политики ФРС остаются ключевым фактором для пары австралийский доллар/доллар США", — сказал аналитик Westpac Шон Кэллоу.

"Вероятно, Комитет по операциям на открытых рынках в декабре замедлит темп повышения ставки до 50 базисных пунктов с 75, — добавил он. — Но до паузы (в цикле ужесточения политики) явно далеко.