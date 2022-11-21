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2022
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Индекс цен производителей в Германии снизился в октябре
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Согласно вышедшим в понедельник официальным данным, в октябре по сравнению с сентябрем цены производителей в Германии неожиданно снизились, в основном за счет падения цен на... ПРАЙМ, 21.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в понедельник официальным данным, в октябре по сравнению с сентябрем цены производителей в Германии неожиданно снизились, в основном за счет падения цен на электроэнергию и газ.
Как сообщает Reuters, в октябре по сравнению с сентябрем цены производителей снизились на 4,2%, в то время как экономисты ожидали роста на 0,9%.
В октябре по сравнению с таким же периодом прошлого года цены производителей выросли на 34,5%, а не на 41,5%, как предполагал консенсус-прогноз.