МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник снижаются на фоне укрепления доллара США. Трейдеры ожидают сигналов о дальнейшей стратегии центральных банков, передает Reuters.

Около 06.50 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,3%, до 1744,83 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,5%, по 1746,20 доллара за унцию.

По итогам предыдущей недели цены на золото упали на 1,2%, хотя 15 ноября они поднимались до максимума с середины августа. Это самое значительное недельное снижение с 14 октября.

В отсутствие важных экономических новостей, которые могли бы повлиять на настрой рынка в ходе азиатской сессии, "трейдеры покупают доллар на фоне жестких комментариев представителей Федеральной резервной системы (ФРС), прозвучавших на прошлой неделе. Это оказывает давление на золото", отметил аналитик City Index Мэтт Симпсон.

Индекс доллара вырос, делая золото менее привлекательным для держателей иных валют. Котировки золота могут испытать на прочность уровни поддержки, расположенные на 1735 и 1729 долларах, перед публикацией протоколов ноябрьского заседания ФРС, намеченной на среду. Существует потенциал дальнейшего роста доллара перед Днем благодарения, который празднуется в четверг, если тон протоколов окажется более жестким, добавил Симпсон.

Руководитель ФРС-Атланта Рафаэль Бостик в субботу заявил, что готов "отойти" от повышения процентных ставок на 75 базисных пунктов на декабрьском заседании. Однако, как ожидается, центральный банк США все еще может повысить ставки на 50 базисных пунктов, на что недавно намекали другие представители ФРС.

"Инвесторы все еще полноценно сфокусированы на цикле повышения стоимости заимствований. Недавние заявления руководителей ФРС вновь ухудшили настроения на рынке (золота)", — отметил Майкл Лэнгфорд из AirGuide.

По его словам, на предстоящей неделе золото, вероятно, будет торговаться в диапазоне 1680-1740 долларов.

Увеличение процентных ставок снижает инвестиционную привлекательность золота, поскольку оно не приносит гарантированного дохода.

Между тем инвесторы внимательно следят за экономическими последствиями новых антиковидных ограничений в Китае.

На прошлой неделе премии на физическом рынке КНР резко сократились на фоне снижения покупательской активности.

Серебро на рынке спот упало в цене на 0,6%, до 20,79 доллара. Платина подешевела на 0,8%, до 968,74 доллара, а палладий упал на 0,9%, до 1919,90 доллара.