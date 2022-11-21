МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в понедельник заметно снижаются, и эта тенденция в зависимости от монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) может продолжиться и после Нового года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. В США оценили последствия решения Вашингтона "состязаться" с Москвой

По состоянию на 12.43 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,35%, до 33657 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,66%, до 11630,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,57%, до 3951,5 пункта.

По словам аналитиков Goldman Sachs Group Inc., падение котировок еще не закончилось, и в 2023 году акции, вероятно, столкнутся с дальнейшим снижением цен, поскольку условия, которые обычно соответствуют дну на фондовом рынке, еще не достигнуты.

А по словам руководителя отдела стратегии и исследований в аналитической фирме Berenberg Ульриха Урбана, все зависит в основном от следующего отчета об инфляции и реакции ФРС на него в середине декабря.