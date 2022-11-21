МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Как сообщает Reuters, в понедельник доллар США существенно укрепился против других основных валют, так как на склонность инвесторов к риску негативно повлиял рост заболеваемости COVID и ужесточение карантинных мер в Китае.

Китай борется с многочисленными вспышками COVID. В Пекине 20 ноября два человека умерли от этой болезни, впервые с мая зафиксировано больше одной смерти в день по всей стране. В воскресенье власти самого густонаселенного района города призвали жителей не выходить из домов, а в понедельник эта рекомендация была продлена.

Рост заболеваемости и смертности регионах разрушили надежды на ослабление строгих карантинных мер. Это поддержало доллар, который считается активом-убежищем и пользуется спросом в периоды стрессов в мировой экономике.

На момент написания статьи пара доллар США/японская иена поднялась на 0,5% от уровня закрытия пятницы, до максимума с 11 ноября 141,07. Пара евро/доллар США отступила на 0,62%, до 1,026.

"Перспективы коррекции политики нулевой терпимости к COVID в Китае будут оставаться ключевым источником волатильности, — сказала валютный аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг. — Если будут введены новые строгие ограничения, это будет означать, что власти Китая пока опасаются полностью отменять такие меры".

По словам аналитиков Commerzbank, доллар восстанавливается после резкого падения в течение нескольких недель.

Индекс доллара снизился более чем на 6% от достигнутого в октябре 20-лет. Данные, показавшие, что в октябре инфляция в американской экономике замедлилась, спровоцировали ожидания замедления ужесточения политики ФРС.

Тем не менее в понедельник индекс доллара находился примерно на 12% выше уровня закрытия прошлого года. Агрессивное повышение процентных ставок ФРС в этом году обусловило рост доходности облигаций США, что привлекло капиталы к деноминированным в долларах активам.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 7,1451, а затем поднялась до максимума с 11 ноября 7,1708.

В понедельник официальный орган Коммунистической партии Китая газета "Жэньминь жибао" опубликовала статью, в которой подтверждается необходимость ранней профилактики заражений, но и предложено избегать "унифицированного" подхода.

Инвесторы внимательно изучат выходящие в среду протоколы ноябрьского заседания ФРС, чтобы найти в них сигналы о дальнейшей динамике повышения ставок.

"Руководители центрального банка опровергают мнение, которое сложилось у участников рынка после выхода данных по инфляции за октябрь", — сказал аналитик Bank of Singapore Мох Сионг Сим, отметив, что такие заявления обеспечили поддержку доллару.

Цифровые валюты в понедельник оставались под давлением. Биткоин торговался со снижением на 1,6%, по 16 003 доллара. Судя по документам о банкротстве, биржа FTX задолжала 50 крупнейшим кредиторам почти 3,1 млрд долларов. Сейчас она проводит стратегическую ревизию всех своих активов.

Пара британский фунт/доллар США отступила на 0,51%, до 1,182.

Австралийский доллар потерял 0,49%, за него давали 0,664 доллара США, а пара новозеландский доллар/доллар США торговалась с понижением на 0,44%, по 0,613.