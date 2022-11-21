МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото снижаются в понедельник на фоне укрепления доллара США. Денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) омрачает перспективы этого драгоценного металла. Нефть дешевеет в отсутствие ясности с "потолком цен"

Золото на рынке спот по состоянию на 09.31 по Гринвичу упало на 0,6%, до 1739,31 доллара за унцию. Ранее цены опустились до самого низкого уровня с 10 ноября 1738,35 доллара.

Фьючерсы на золото утратили 0,7% и торговались по 1742 доллара.

Ключевым драйвером для золота остаются процентные ставки ФРС, и перспектива их повышения в будущем, а также укрепление доллара оказывают сильное влияние на торги, отмечает аналитик UBS Джованни Стауново.

"Учитывая вероятность дальнейшего оттока средств из золотых ETF на фоне увеличения стоимости заимствований в США, мы ожидаем, что золото будет торговаться около 1600 долларов за унцию в конце года", — заключает Стауново.