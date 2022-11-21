МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Котировки золота снижаются четвертую сессию подряд на фоне укрепления доллара США. Кроме того, жесткая риторика представителей Федеральной резервной системы (ФРС) омрачает перспективы золота, не приносящего гарантированной доходности, передает Reuters.

Около 11.35 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,5%, до 1740,32 доллара за унцию. Ранее в понедельник цены опускались до 1735,90 доллара, минимума с 10 ноября. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,7%, по 1741,50 доллара за унцию.

"Несколько высокопоставленных руководителей ФРС… заявили, что цикл повышения процентных ставок будет продолжаться… на этом фоне доллар получил поддержку, а потенциал роста цен на золото ограничен", — отметил Рикардо Евангелиста, аналитик ActivTrades.

Индекс доллара подскочил на 0,8%, делая золото, номинированное в американской валюте, более дорогим для зарубежных покупателей.

Инвесторы будут пристально следить за протоколами ноябрьского заседания ФРС, публикация которых намечена на среду. Участники рынка ожидают, что в декабре центральный банк поднимет процентную ставку на 50 базисных пунктов.

Между тем спот-цены на серебро упали на 1,3%, до 20,64 доллара за унцию.

"С фундаментальной точки зрения долгосрочные перспективы рынка серебра позитивные. Однако повышение процентных ставок ФРС омрачает картину в краткосрочной перспективе", — говорит Руперт Роулинг, аналитик Kinesis Money.

Платина торговалась с понижением на 0,6%, по 971,63 доллара за унцию, а палладий упал в цене на 2,2%, до 1893,88 доллара за унцию.