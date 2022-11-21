МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Цены на зерновые и сою в понедельник на CBOT падают на фоне опасений относительно роста числа новых случаев коронавируса в Китае, который может привести к снижению спроса на сырьевые товары. Рост доллара США и неопределенность относительно экономической активности в Китае привели к повышению спроса на активы-убежища, а также оказали давление на котировки зерновых.

Власти самого густонаселенного района Пекина в понедельник призвали жителей не выходить из домов на фоне роста числа новых случаев коронавируса. Между тем власти как минимум одного района в Гуанчжоу объявили пятидневный локдаун.

"Рост числа новых случаев коронавируса в Китае является негативным фактором для спроса на продукты питания и энергоносители", — отметили в компании Hightower.

Цены на нефть и фондовые рынки также падают.

Котировки сои особенно чувствительны к новостям из Китая, поскольку эта страна является основным импортером данной культуры.

Вероятность введения очередных локдаунов в Китае нивелировала наблюдавшиеся в последнее время признаки повышения спроса на американскую сою. В четверг Минсельхоз США сообщил, что экспортные продажи сои превысили 3 млн тонн.

Укрепление доллара сделало американскую пшеницу менее конкурентоспособной на мировом рынке. Ранее соглашение о зерновом коридоре в Черном море было продлено на 120 дней.

Около 12.21 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою снизились в цене на 0,3%, до 14,24 1/2 доллара за бушель. Котировки пшеницы упали на 1,4%, до 8,23 3/4 доллара за бушель, а кукуруза снизилась в цене на 0,6%, до 6,63 1/2 доллара за бушель.

Инвесторы на рынке зерновых также следят за метеопрогнозами в Аргентине. Ожидается, что погода в течение следующих семи дней будет сухой после сильных дождей на прошлой неделе.

Крупные инвестфонды сократили чистую длинную позицию по фьючерсам на кукурузу на CBOT на неделе 9-15 ноября, согласно данным регулятора.