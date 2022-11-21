МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
16:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь) 0,7% -0,6%
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) 0%  
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (октябрь) -0,1% 0,2%
16:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) 0,7% -0,5%
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) 0,1%  
16:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
20:00 CAD Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс    
20:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
21:00 USD США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот 4,027%  
21:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
22:15 USD США — Выступление члена FOMC Эстер Джордж /Esther L. George/ (президент ФРБ Канзас-Сити)    
22:45 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром — СД (о статусе реализации крупнейших инвестпроектов, о перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, возможностях и угрозах для ПАО)    