События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 ноября
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|0,7%
|-0,6%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м)
|0%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (октябрь)
|-0,1%
|0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|0,7%
|-0,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|0,1%
|16:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|20:00
|CAD
|Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс
|20:30
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот
|4,027%
|21:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|22:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эстер Джордж /Esther L. George/ (президент ФРБ Канзас-Сити)
|22:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром — СД (о статусе реализации крупнейших инвестпроектов, о перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, возможностях и угрозах для ПАО)
https://1prime.ru/Financial_market/20221121/838895059.html