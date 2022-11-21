МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в начале торгов в понедельник снижаются, сообщает Reuters. Вспышки COVID-19 в Китае подогрели опасения насчет замедления роста экономики. При этом резкий рост акций Disney после неожиданного возвращения Боба Айгера на пост гендиректора этой компании поддержал индекс Dow Jones Industrial Average.

DJIA после открытия набрал 14,6 пункта, или 0,04%, до 33 760,3 пункта. S&P 500 опустился на 9,1 пункта, или 0,23%, до 3956,23 пункта, а Nasdaq Composite потерял 55,1 пункта, или 0,49%, до 11 091,008 пункта.