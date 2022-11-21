МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Котировки золота в понедельник упали к более чем 7-дневному максимуму на фоне продолжения роста доллара США. На рынке ожидают публикации протоколов ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая состоится позже на этой неделе. Цены на золото упали до более чем недельного минимума

Около 15.19 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,7%, до 1737,27 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки достигли минимума с 10 ноября 1735,90 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,9%, до 1739,10 доллара за унцию.

"В целом пока по-прежнему ожидается продолжение роста процентных ставок, что является негативным фактором для котировок драгоценных металлов", — отметил Крис Гаффни из TIAA Bank.

Индекс доллара вырос на 0,7% против корзины других основных валют, что оказывает давление на котировки золота, делая его более дорогим для держателей других валют.

Протоколы ноябрьского заседания ФРС будут опубликованы в среду. Большинство трейдеров ожидают, что в декабре центральный банк повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов. После недавних заявлений некоторых руководителей ФРС на рынке оценивают вероятность повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов декабре в 24,2%.

Золото считается активом-убежищем от инфляционных рисков, но повышение стоимости заимствований негативно отражается на привлекательности этого металла для инвесторов.

"Быки на рынке фьючерсов на золото потеряли свое незначительное техническое преимущество. Следующим целевым уровнем для них станет закрытие выше сильного сопротивления 1800 долларов", — считает Джим Уайкофф из Kitco Metals.

Участники рынка пристально отслеживают экономические последствия новых карантинных мер в Китае. Премии на физическом рынке золота в Китае на прошлой неделе резко снизились вследствие замедления спроса. "Китай является особенно активным рынком драгоценных металлов, и если локдауны продолжатся, то это негативно отразится на экономической ситуации в целом, и капиталовложения в КНР ослабнут", — подчеркнул Гаффни.

Серебро на рынке спот упало на 0,8%, до 20,75 доллара за унцию, платина подорожала на 0,2%, до 979 долларов за унцию, а палладий утратил 5% и торговался по 1839,25 доллара за унцию.