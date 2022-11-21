МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник упали к минимуму с начала января. Падение котировок ускорилось после того, как газета Wall Street Journal сообщила о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК обсуждают возможность увеличения добычи.

Около 15.18 по Гринвичу январские фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 4,07 доллара, или 4,7%, до 83,55 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 4,02 доллара, или 5%, до 76,06 доллара за баррель. Экспирация этих контрактов произойдет позже в понедельник. Наиболее активно торгующиеся январские контракты на нефть WTI подешевели на 3,82 доллара, или 4,8%, до 76,29 доллара за баррель.

Согласно сообщениям Wall Street Journal, на заседании, намеченном на 4 декабря, страны ОПЕК+ будут обсуждать возможность увеличения добычи в объеме до 500 000 баррелей в день.

ОПЕК и союзники картеля недавно понизили квоты по добыче нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии, фактически являющейся лидером ОПЕК+, ранее в этом месяце заявил, что альянс будет действовать осторожно.

Сомнения в достаточности предложения в последнее время в основном ослабли ввиду обеспокоенности сокращением спроса в Китае. Кроме того, давление на котировки оказывает рост доллара США.