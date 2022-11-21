МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Существует "множество" условий, оправдывающих повышение процентных ставок Европейским центральным банком на менее чем 75 базисных пунктов, сказал в понедельник представитель ЕЦБ Марио Сентено, выступая на конференции в Лиссабоне, передает Reuters.

При этом он отметил, что ЕЦБ необходимо переломить тренд ускорения инфляции и не допустить ее укоренения в экономике, чего пока не произошло.