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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221121/838897313.html
В ЕЦБ увидели условия для снижения темпа повышения ставок
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Существует "множество" условий, оправдывающих повышение процентных ставок Европейским центральным банком на менее чем 75 базисных пунктов, сказал в понедельник представитель ЕЦБ... ПРАЙМ, 21.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Существует "множество" условий, оправдывающих повышение процентных ставок Европейским центральным банком на менее чем 75 базисных пунктов, сказал в понедельник представитель ЕЦБ Марио Сентено, выступая на конференции в Лиссабоне, передает Reuters.
При этом он отметил, что ЕЦБ необходимо переломить тренд ускорения инфляции и не допустить ее укоренения в экономике, чего пока не произошло.