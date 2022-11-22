МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Во вторник австралийский доллар рос вслед за китайским юанем, а новозеландский доллар торгуется при поддержке ожиданий небывало значительного повышения процентных ставок, сообщает Reuters.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,2%, по 0,6620. В понедельник она опустилась на 1%, до минимума более чем за шесть недель 0,6585. Давление на пару оказывала обеспокоенность в связи с расширением действия карантинных мер в Китае.

По мнению аналитиков, поддержка пары находится выше 0,66.

Оффшорный юань укрепился на 0,3% после распродаж в понедельник.

Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,4%, до 0,6125, после падения на 0,8% на предыдущей сессии.

Не исключено, что в среду Резервный банк Новой Зеландии повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов. Такой прогноз дли 15 из 23 опрошенных Reuters экономистов, а остальные ожидают повышения на 50 базисных пунктов.

"Наблюдавшийся в последнее время рост пары новозеландский доллар/доллар США, и более позитивная динамика новозеландской валюты, чем австралийской на этой неделе подвержены риску", так как РБНЗ может повысить ставку не так существенно, как ожидают рынки, говорят аналитики Barclays.

"Вероятно, пара австралийский доллар/доллар США продолжит торговаться волатильно, в зависимости от склонности инвесторов к риску, а ее сопротивление будет находиться около 0,6800, — добавляют в банке. — Информация из Китая также может повлиять на австралийскую валюту, особенно если проявятся признаки ужесточения карантинных мер".

Во вторник пара австралийский доллар/новозеландский доллар опустилась до минимального за восемь месяцев уровня 1,0800 на фоне расхождения перспектив повышения ставок.

Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу во вторник выступит с докладом о ценовой стабильности, и участники рынка будут следить за сигналами о вероятности паузы ы цикле ужесточения политики банка.

В октябре РБА неожиданно для рынков повысил ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов, заявив, что ставка уже была существенно повышена. На заседании 1 ноября он сохранил медленный темп ужесточения политики.