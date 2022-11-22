МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Во вторник юань укрепился против доллара США после того как на предыдущей сессии достиг минимума за десять дней, передает агентство Reuters. Вместе с тем возобновление роста числа случаев заражения COVID-19 сдерживает укрепление китайской валюты, говорит аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

В понедельник в Китае было зарегистрировано 28 127 новых случаев заражения, и этот индикатор приближается к достигнутому в апреле максимуму. Новая волна заболеваний наступила после того, как Пекин ослабил некоторые карантинные меры.

"Путь к полной отмене ограничений в Китае будет тернистым, — говорит Чэун. — Думаю, что спорадический рост числа заражений приведет к ограниченным локдаунам".

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 7,1578, а на момент написания статьи торговалась по 7,1518.

Во вторник Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на максимальном с 11 ноября уровне 7,1667 против 7,1256 на предыдущей сессии.

По словам Чэуна, празднование в США Дня благодарения в четверг несколько сократит объемы торговли юанем.

В понедельник руководители ФРС сделали неожиданные заявления. В частности, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала в интервью вещательной компании CNBC, что центральный банк может начиная с декабря замедлить темп повышения процентных ставок.

Индекс доллара снизился до 107,55 от уровня закрытия понедельника 107,835.

Офшорный юань на момент написания статьи торговался по 7,1554 за доллар США, а однолетние форвардные контракты, отражающие ожидаемую динамику рынка, по 6,9708.