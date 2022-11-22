МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. По сообщению Reuters, во вторник доллар США отступил после роста на предыдущей сессии, когда он получал поддержку как валюта-убежище со стороны вероятности введения локдаунов в Китае.

Отказ инвесторов от риска оказал особенно сильное давление на валюты Австралии и Новой Зеландии, причем пара австралийский доллар/доллар США упала почти на 1%. Во вторник она частично отыграла эти потери и на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,14%, по 0,6615.

Пара новозеландский доллар/доллар США поднялась на 0,36%, до 0,6122, а в понедельник она потеряла более 0,8%.

В Китае наблюдается сильный рост заболеваемости COVID-19, а в Пекине впервые с конца мая зарегистрированы смерти от этой болезни, что привело к введению карантинных мер.

На азиатской сессии оффшорный юань вырос против доллара США на 0,3%, за доллар давали 7,1574 юаня, а в понедельник юань упал на 0,7%.

"Ситуация в Китае ухудшается, — сказал главный экономист Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо. — Похоже, там усиливаются ограничения на перемещение людей, что неизбежно отразится на экономике".

"События в Китае будут в центре внимания", — добавил он.

Пара евро/доллар США поднялась на 0,12%, до 1,0253, после снижения на 0,8% в понедельник. Британский фунт поднялся против доллара на 0,25%, до 1,1845, частично восстановив понесенные на предыдущей сессии потери в 0,6%.

"Возможно, это лишь фаза консолидации (доллара) после весьма сильного роста в понедельник", — сказал Капурсо.

После сильного роста в понедельник пара доллар США/японская иена немного снизилась и торговалась по 141,79.

"Любопытно, насколько чувствительной оказалась иена, — сказал аналитик National Australia Bank Родриго Катрил. — Похоже, что она больше не привлекательна в качестве актива-убежища".

"Она плывет по течению в зависимости от склонности рынка к риску, как и доходность 10-летних казначейских облигаций", — добавил он.

В понедельник доходность большинства казначейских облигаций выросла в результате переоценки ожиданий дальнейших действий ФРС.

После небольшого роста на предыдущей сессии доходность 10-летнего долга составляла 3,8212%.

Индекс доллара снизился на 0,08%, до 107,68. В понедельник он поднялся почти на 0,8%, рост был самым сильным 3 ноября.

В понедельник руководители ФРС сделали неожиданные заявления. В частности, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала в интервью вещательной компании CNBC, что центральный банк может начиная с декабря замедлить темп повышения процентных ставок.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что воздействие повышения процентных ставок на реальную экономику, вероятно, оказалось более сильным, чем ожидалось.

Вместе с тем экономисты ING считают, что заявления представителей ФРС "соответствуют их риторике последнего времени".

На рынке криптовалют очередной жертвой стала компания Genesis. В понедельник она заявила, что не планирует немедленно начинать процедуру банкротства, но, по информации Bloomberg News, компания испытывает затруднения с привлечением ликвидности и предупредила инвесторов, что, если финансирование не будет найдено, ей придется заявить о неплатежеспособности.

На момент написания статьи биткоин торговался с повышением на 0,12%, по 15 785 долларов США, а эфир — с понижением на 0,71%, по 1 097,70 доллара США.