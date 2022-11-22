МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Во вторник цены на нефть растут ввиду ослабления доллара. Однако опасения по поводу риска глобальной рецессии и новых случаев заражения COVID-19 в Китае, которые могут ограничить спрос на нефть, ухудшают настроения на рынке, пишет Reuters.

В 05.13 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 44 цента, или 0,5%, по 87,89 доллара США за баррель. Январские фьючерсы на нефть WTI прибавили 30 центов, или 0,4%, до 80,34 доллара за баррель.

Фьючерсы на Brent и WTI в понедельник падали более чем на 5 долларов за баррель, достигая 10-месячных минимумов, после сообщения Wall Street Journal о том, что страны ОПЕК+ на заседании 4 декабря будут обсуждать возможность увеличения добычи в объеме до 500 000 баррелей в день.

Нефтяные котировки быстро отыграли потери после того, как министр нефти Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман сообщил, что королевство будет придерживаться договоренностей о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ и не обсуждает с другими участниками коалиции возможность наращивания объемов добываемой нефти. Об этом сообщило государственное информационное агентство SPA, опровергая сообщение WSJ.

ОПЕК+ недавно сократила целевой уровень добычи. Ранее в этом месяце министр нефти Саудовской Аравии заявлял, что альянс продолжит очень осторожно подходить к изменениям добычи ввиду неопределенных перспектив мировой экономики.

Ослабление доллара стало основным позитивным фактором для цен на нефть после восстановления американской валюты в понедельник, отметила Тина Тэн, аналитик CMC Markets. Снижение доллара делает нефть дешевле для держателей иных валют.

Обеспокоенность относительно спроса на нефть наблюдается на фоне повышения процентных ставок ФРС США и жестких антиковидных мер в Китае. Эти опасения перевешивают влияние потенциально позитивных драйверов, таких как эмбарго ЕС на импорт российской нефти, которое вступит в силу 5 декабря, отметил Стивен Иннес из SPI Asset Management.

Далее в феврале ожидается эмбарго на ввоз российских нефтепродуктов.

План G7, который также вступит в силу 5 декабря, позволит компаниям, занимающимся морскими перевозками, участвовать в экспорте российской нефти, но при условии, что цены на нее будут ниже предельного уровня.

"Основной риск, который несет в себе потолок цен, заключается в том, что Россия может принять ответные меры, которые станут дополнительным бычьим фактором для нефтяного рынка", — добавил Иннес.

Между тем ухудшение эпидемиологической ситуации в Китае усиливает опасения по поводу перспектив экономики.

Во вторник Пекин распорядился закрыть для посещения парки и музеи. В понедельник власти заявили о том, что текущая волна заражения коронавирусом является наиболее сильной, и ужесточили правила въезда в столицу.

Согласно проведенному в понедельник опросу Reuters, запасы нефти в хранилищах США на неделе 12-18 ноября сократились примерно на 2,2 млн баррелей.

Премия, учитываемая в котировках январских фьючерсов на Brent по сравнению с котировками февральских контрактов, резко сократилась, а ближайшие фьючерсы на WTI торгуются ниже более поздних контрактов. Это говорит об ослаблении опасений по поводу предложения.