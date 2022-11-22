МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы во вторник повышаются при поддержке восстанавливающегося сырьевого сектора, который резко снизился на предыдущей сессии. Инвесторы анализируют неоднозначные сигналы от представителей Европейского центрального банка касательно их позиции по процентным ставкам, сообщает Reuters.

Панъевропейский STOXX 600 набрал 0,2% и завис около самого высокого уровня более чем за два месяца.

Нефтегазовый сектор вырос на 3% и может вернуть все позиции, утраченные накануне. Цены на нефть повысились после того, как министр энергетики Саудовской Аравии опроверг сообщение, согласно которому ОПЕК+ изучала возможность увеличения добычи нефти.

Горнодобывающий сектор поднялся на 1,4% после вчерашнего снижения на 1,6% из-за опасений насчет роста числа заболевших COVID-19 в Китае.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка Роберт Хольцманн поддержал повышение ставки по депозитам на 0,75 процентного пункта третий раз подряд на следующем заседании центробанка в декабре. Об этом он заявил в интервью Financial Times, опубликованном во вторник.

Между тем другие представители ЕЦБ на этой неделе предположили, что центробанк может замедлить темпы повышения ставок.

Акции Enel подорожали на 2,5%. Крупнейшая коммунальная компания Италии заявила, что планирует продать активы стоимостью 21 млрд евро для сокращения чистого долга и концентрации своих позиции в шести ключевых странах.

Бумаги Prosus упали на 3,8%. Голландский технологический инвестор заявил, что прогнозирует падение прибыли за 6 месяцев по 20 сентября минимум на 79,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.