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https://1prime.ru/Financial_market/20221122/838905139.html
В Кувейте отрицают обсуждение увеличения добычи ОПЕК+
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Министр нефти Кувейта Бадер Аль-Мулла во вторник заявил, что вопрос об увеличении добычи нефти ОПЕК+ на следующем заседании не обсуждается. Об этом сообщает государственное... ПРАЙМ, 22.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Министр нефти Кувейта Бадер Аль-Мулла во вторник заявил, что вопрос об увеличении добычи нефти ОПЕК+ на следующем заседании не обсуждается. Об этом сообщает государственное новостное агентство KUNA, пишет Reuters.
Кувейт намерен сохранить стабильность и баланс на рынке нефти, цитирует министра KUNA.
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты также отрицают сообщения Wall Street Journal о том, что на следующем заседании ОПЕК+ 4 декабря будет обсуждаться увеличение добычи на 500 000 баррелей в день.