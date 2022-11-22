МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США во вторник снижаются, инвесторы вновь ожидают повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. В ФРС допустили переход к менее масштабным повышениям ставок

По состоянию на 12.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,05%, до 33717 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,23%, до 11562 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 3953,25 пункта.

"Реальность такова, что мы ожидаем, что Федеральная резервная система, скорее всего, снова повысит ставку в декабре", — сказала агентству Bloomberg финансовый консультант UBS Private Wealth Management Сара Пончек (Sarah Ponczek).

По данным CME Group, большинство аналитиков ожидают, что регулятор повысит ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта по итогам декабрьского заседания.

Также в среду вечером трейдеры будут сосредоточены на публикации протокола заседания ФРС США, в котором регулятор изложит взгляд на экономическое положение в стране.