МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Цены на пшеницу на CBOT во вторник растут ввиду беспокойства относительно засухи в регионах выращивания озимой пшеницы в США, сообщает Reuters. Соя торгуется вблизи флэтовой линии на фоне неопределенности перспектив спроса со стороны Китая, который столкнулся с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом.

"В регионах выращивания твердой краснозерной озимой пшеницы в США в основном будет преобладать засушливая погода. Тем не менее в южной части Великих равнин на этой неделе ожидается потепление, которое поспособствует развитию посевов", — отметил Терри Райлли, главный аналитик Futures International.

Около 12.13 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли в цене на 0,2%, до 8,19 1/2 доллара за бушель, после снижения по итогам сессии понедельника. Соя торгуется у флэтовой линии, по 14,37 1/4 доллара за бушель, а кукуруза подорожала на 0,3%, до 6,65 1/4 доллара за бушель.

Согласно опубликованным в понедельник данным Минсельхоза США, доля посевов озимой пшеницы в "хорошем" или "превосходном" состоянии в стране на отчетной неделе не изменилась, составив 32%. Аналитики в среднем ожидали, что эта доля увеличится на 1 процентный пункт.

Оценка состояния посевов пшеницы оказалась самой низкой для этого времени года за всю историю наблюдений с 1986 года. Год назад доля посевов озимой пшеницы в "хорошем" или "превосходном" состоянии оценивалась в 44%.

Примерно 75% площади посевов озимой пшеницы в США оказалось затронуто засухой, сообщили в Минсельхозе.

Между тем ужесточение антиковидных мер в Китае усиливает беспокойство по поводу перспектив мировой экономики и спроса на сырьевые товары. Пекин заявил, что Китай столкнулся с самым серьезным испытанием за всю пандемию.