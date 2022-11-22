МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Доллар США ослаб во вторник после сильного роста на предыдущей сессии, когда его поддерживал возросший спрос на активы-убежища на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае. Между тем опасения относительно последствий краха биржи FTX оказывали давление на рынок цифровых валют, передает агентство Reuters.

Пара евро/доллар США поднялась на 0,3%, до 1,0265, после снижения на 0,8% в понедельник. Пара британский фунт/доллар США выросла на 0,46%, до 1,187, частично восстановив понесенные на предыдущей сессии потери в 0,6%. Пара доллар США/японская иена снизилась на 0,6%, до 141,86, после роста на 1,2% в понедельник.

Спрос на доллар вырос в понедельник, когда Пекин заявил, что городу предстоит пережить самое серьезное испытание пандемии COVID-19. На фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, а также первых с конца мая случаев смерти от COVID, карантинные меры в Китае были ужесточены.

Введение новых ограничений в Пекине и других городах Китая мало отразилось на валютных рынках, поскольку трейдеры, видимо, уже учли такое ужесточение.

Ли Хардман, главный валютный аналитик MUFG, отметил, что ослаблению доллара во вторник могло способствовать то, что заявления руководителей ФРС стали более осторожными.

В частности, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала в интервью вещательной компании CNBC, что центральный банк может начиная с декабря замедлить темп повышения процентных ставок, а глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что воздействие повышения процентных ставок на реальную экономику, вероятно, оказалось более сильным, чем ожидалось.

Опубликованные во вторник данные Европейского центрального банка указали на сокращение дефицита текущего счета платежного баланса еврозоны в сентябре.

"Мы отметили существенное ухудшение состояния текущего счета ранее в этом году, как фактор давления на евро, и теперь, возможно, видим признаки того, что худшее уже позади", — сказал Доминик Баннинг из HSBC. При этом он предупредил, что не стоит спешить с выводами, исходя из данных за один месяц.

Отказ инвесторов от риска в связи с событиями в Китае оказал особенно сильное давление на валюты Австралии и Новой Зеландии, причем пара австралийский доллар/доллар США упала почти на 1%. Во вторник она частично отыграла эти потери и на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,5%, по 0,6639.

Этот тренд был заметен и вдали от Китая. Пара доллар США/швейцарский франк упала на 0,43%, до 0,9552, нивелировав такой же рост предыдущего дня.

На рынке цифровых валют биткоин в понедельник упал до нового двухлетнего минимума 15 479 долларов США, став очередной жертвой бегства инвесторов к американской валюте, а также обеспокоенности благополучием крипто-брокера Genesis.

В понедельник представители Genesis сообщили, что компания не планирует начинать процедуру банкротства, но, по информации Bloomberg News, компания испытывает затруднения с привлечением ликвидности и предупредила инвесторов, что, если финансирование не будет найдено, ей придется заявить о неплатежеспособности.

На прошлой неделе кредитное подразделение Genesis приостановило выплаты, объяснив это крахом компании FTX, которая 11 ноября начала процедуру банкротства.