Глава набсовета Мосбиржи Швецов сообщил о работе по обновлению стратегии развития
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа пока не меняла дивидендную политику, в настоящее время обновляет стратегию развития, сообщил журналистам глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.
"Мы пока дивидендную политику не меняли. Поскольку, это важная информация для акционеров, мы официально будем объявлять о всей новой, скажем так, информации публично", — прокомментировал он вопрос о дивидендной политике Московской биржи.
По его словам, торговая площадка в настоящее время обновляет стратегию развития. "Мы обновляем сейчас стратегию. Я надеюсь, что она будет в ближайшие месяцы", — сказал он.
"Стратегия, вернее, ее корректировки, предполагают нормализацию (дивидендной политики биржи — ред.), но, могут быть обстоятельства, которые мы не можем сегодня предвидеть", — сказал Швецов.
https://1prime.ru/Financial_market/20221122/838911414.html