МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа пока не меняла дивидендную политику, в настоящее время обновляет стратегию развития, сообщил журналистам глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. Финансист научила, как "играючи" накопить на старость

"Мы пока дивидендную политику не меняли. Поскольку, это важная информация для акционеров, мы официально будем объявлять о всей новой, скажем так, информации публично", — прокомментировал он вопрос о дивидендной политике Московской биржи.

По его словам, торговая площадка в настоящее время обновляет стратегию развития. "Мы обновляем сейчас стратегию. Я надеюсь, что она будет в ближайшие месяцы", — сказал он.

"Стратегия, вернее, ее корректировки, предполагают нормализацию (дивидендной политики биржи — ред.), но, могут быть обстоятельства, которые мы не можем сегодня предвидеть", — сказал Швецов.