МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Канадский доллар вырос против доллара США во вторник, так как склонность инвесторов к риску возросла, а предварительные данные показали рост розничных продаж в Канаде в октябре, сообщает Reuters. Тем временем инвесторы ждут комментариев представителя Банка Канады.

Розничные продажи в Канаде в сентябре упали на 0,5% по сравнению с августом, что соответствовало прогнозу, ввиду снижения продаж на заправочных станциях. Такие данные во вторник опубликовало бюро статистики Канады.

Между тем предварительная оценка показала рост продаж в октябре на 1,5%. Другая предварительная оценка также была позитивной, указав на рост продаж в производственной сфере на 2% и оптовой торговли на 1,3%.

Мировые акции несколько восстановились от падения, наблюдавшегося в понедельник, получив некоторую поддержку от менее жестких комментариев руководителей ФРС относительно повышений процентных ставок. Однако опасения касаемо увеличения числа заражений Covid в Китае сдерживали рост на фондовых рынках.

Доллар США, являющийся валютой-убежищем, упал против других основных валют. Цены на нефть, одну из ключевых статей экспорта Канады, выросли после того, как Саудовская Аравия заявила, что страны ОПЕК+ будут придерживаться сокращения добычи и предпримут дальнейшие шаги, чтобы сбалансировать рынок. Нефть WTI подорожала на 1,5%, до 81,21 доллара за баррель.

Пара доллар США/канадский доллар упала на 0,4%, до 1,34 после торговли в диапазоне 1,3386-1,3457. В понедельник канадский доллар достиг минимума за 11 дней, когда пара доллар США/канадский доллар достигла 11-дневного максимума 1,3495.

\Рост канадской валюты наблюдается в преддверии выступления старшего заместителя главы Банка Канады Кэролин Роджерс на тему стабильности финансовой системы. Центральный банк опубликует комментарии в 16.45 по Гринвичу.

Доходность канадских гособлигаций снизилась вслед за доходностью казначейских облигаций США.

Доходность 10-летних облигаций упала на 2,9 б.п., до 3,058%, опустившись еще на 2,3 б.п. ниже доходности 2-летних облигаций при разнице в 88 б.п.