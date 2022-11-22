МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Доллар США во вторник снизился против большинства основных валют, растратив часть позиций, захваченных накануне. Обеспокоенность инвесторов в связи со вспышками COVID-19 в Китае, похоже, угасла, а спрос на более рискованные валюты вырос, пишет Reuters.

Фондовые индексы, котировки сырьевых товаров и рискованные валюты во вторник в основном выросли, тогда как накануне введение новых карантинных ограничений в Китае усилило тревогу по поводу перспектив мировой экономики спровоцировав повышение спроса на активы-убежища.

Пара евро/доллар США выросла на 0,2%, до 1,0261, и нацелена прервать продолжавшийся три сессии подряд цикл снижения.

"Неуверенного восстановления аппетита к риску оказалось достаточно, чтобы сдержать наблюдающееся последние дни восстановление доллара", — отметил Джо Манимбо, рыночный аналитик Convera.

"Завтра выйдут протоколы заседания ФРС, но по большей части перед праздниками в США на рынке торги проходят преимущественно в боковом тренде", — добавил он, имея в виду День Благодарения в четверг.

В этом году доллар США укрепился против каждой из основных валют, чему способствовало агрессивное повышение процентных ставок, проводимое Федеральной резервной системой для обуздания инфляции. Между тем вышедшие недавно данные, указавшие на более медленный, чем ожидалось, рост потребительских цен в США, породили надежду на то, что ФРС может сбавить темп ужесточения денежно-кредитной политики.

В среду выйдут протоколы ноябрьского заседания ФРС, которые инвесторы будут изучать на предмет любых намеков на дальнейшую траекторию процентных ставок американского центрального банка.

Федеральная резервная система США со следующего месяца может перейти к менее масштабным повышениям процентных ставок, внося небольшие изменения в параметры денежно-кредитной политики, чтобы добиться замедления инфляции и при этом позволить экономике продолжить расти, заявила в понедельник президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.

"Склонность ФРС к агрессивному ужесточению политики обеспечивает поддержку доллару, тогда как ожидания замедления темпа такого ужесточения ограничивают его рост", — говорит Манимбо.

Возвращение к инвесторам аппетита к рискованным активам во вторник подняло австралийский доллар на 0,4%, а новозеландский — на 0,7%. Трейдеры ожидают, что Резервный банк Новой Зеландии на этой неделе произведет самое большое в своей истории повышение ключевой ставки в попытке укротить инфляцию.

Пара британский фунт/доллар США выросла на 0,5%, до 1,1877, после выхода данных, указавших, что правительство Великобритании в октябре заимствовало меньше, чем ожидалось. При этом, правда, в следующие месяцы дефицит бюджета, вероятно, резко вырастет на фоне реализации мер поддержки в условиях резкого подорожания энергоносителей, а также замедления экономики страны.

На рынке цифровых валют биткоин торгуется с повышением почти на 1%, по 16 250 долларов США, после падения ранее до нового двухлетнего минимума 15 461 долларов из-за обеспокоенности благополучием крипто-брокера Genesis.

В понедельник представители Genesis сообщили, что компания не планирует начинать процедуру банкротства, но, по информации Bloomberg News, компания испытывает затруднения с привлечением ликвидности и предупредила инвесторов, что, если финансирование не будет найдено, ей придется заявить о неплатежеспособности.

На прошлой неделе кредитное подразделение Genesis приостановило выплаты, объяснив это крахом компании FTX, которая 11 ноября начала процедуру банкротства.