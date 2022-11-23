МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут вслед за фондовыми рынками США, которые, в свою очередь, исполнились оптимизма в ожидании снижения темпов ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. СМИ: Россия поставила в Китай рекордное количество золота

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,19%, до 3082,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,22%, до 1977,96 пункта; гонконгский Hang Seng Index растет на 0,52%, до 17515 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,45%, до 2416,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,64%, до 7227,7 пункта.

Японская биржа при этом закрыта в связи с выходным днем. Накануне японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,61%, до 28115,74 пункта.

Азиатские рынки обращают внимание на закрытие фондовых бирж США ростом более чем на 1%. Позитивной динамике вторника способствовало заявление президента и главного исполнительного директора Федерального резервного банка Кливленда Лоретты Местер (Loretta Mester) о том, что она допускает замедление темпа повышения учетной ставки.

"Мы считаем, что руководство ФРС как белка в колесе, но хочет "сойти" с 75 базисных пунктов повышения на одно заседание, хотя ему трудно это сделать, сохраняя контроль над финансовыми условиями", — цитирует агентство Bloomberg главу Evercore ISI Кришну Гуху (Krishna Guha).