МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Цены на медь снизились в среду в ходе азиатской сессии, пишет Reuters. Рост числа случаев заболевания Covid-19 в Китае, который является крупнейшим мировым потребителем металлов, усилил опасения относительно перспектив спроса. При этом участники рынка игнорировали ограниченность предложения на мировом рынке меди.

Инвесторы ожидают публикации протоколов ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в 19.00 по Гринвичу. Они могут пролить свет на перспективы процентных ставок.

Около 02.03 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME потеряли 0,1% и торговались по 8008 долларов за тонну.

По состоянию на 22 ноября число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Китае составило 29 157 против 28 127 днем ранее. Это самый высокий показатель более чем за семь месяцев. Власти крупных городов Китая, в том числе Пекина, Шанхая и Гуанчжоу, ужесточили ограничительные меры, и это усилило опасения относительно перспектив роста второй по величине экономики мира.

При этом запасы на рынке остаются ограниченными.

"Уровень запасов весьма низкий, текущего объема хватит для удовлетворения мирового спроса в течение всего лишь двух дней. Без учета Китая — нескольких недель", — заявил Пол Уайт, генеральный секретарь Международной группы по изучению рынка меди (ICSG). "Нормальным считается уровень запасов, которого достаточно для покрытия спроса в течение примерно месяца", — добавил он.

На этой неделе в Сингапуре представители некоторых медеплавильных заводов Китая встретятся с представителями горнодобывающего сектора и обсудят тарифы на обработку и рафинирование медного концентрата в 2023 году.

В Freeport-McMoRan Inc ожидают, что переговоры будут сложными, учитывая высокий уровень неопределенности и возможный избыток предложения.

Алюминий на LME упал на 0,6%, до 2414 долларов за тонну, свинец прибавил 0,1%, до 2095 долларов, олово потеряло 1,2% и торговалось по 21 920 долларов, а цинк снизился на 0,5%, до 2900 долларов.