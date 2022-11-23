МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов среды перешел к уверенному росту, примерно на 0,9%, следует из данных торговой площадки. Фондовые индексы мира повысились, а доходность гособлигаций США сократилась

Индекс Мосбиржи к 13.13 мск растет на 0,89%, поднимаясь до 2215,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,98%, до 1153,74 пункта.

"Начав день с умеренного снижения, российский рынок акций к середине сессии сумел выйти в плюс. Инвесторы ждут новостей об уровне "потолка цен" на нефть из РФ, при этом котировки энергоносителя на текущий момент растут, что оказывает поддержку нашему рынку", — поясняет Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

В лидерах роста котировок — акции "Полюса" (+5,18%) и Polymetal (+3,59%), а также "Лукойла" (+1,84%) и Сбербанка (+1,22%).

Эксперт поясняет, что в авангарде роста капитализации сегодня — акции золотодобытчиков после вышедших накануне данных китайской таможни, согласно которым Россия в октябре поставила в Китай свыше 2,1 тонны золота на сумму в 124,6 миллиона долларов, что вдвое превысило и по весу, и в денежном выражении соответствующие показатели октября прошлого.

Впрочем, сдерживает покупательскую активность умеренно укрепляющийся рубль, заключил Бахтин.