МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Котировки нефти перешли к снижению на новостях о планируемом уровне потолка цен на российскую нефть, пишет Reuters.

Около 11.01 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 1,62 доллара, или 1,83%, по 86,74 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI упали в цене на 1,25 доллара, или 1,54%, до 79,70 доллара за баррель.

Ранее в среду котировки росли более чем на 1 доллар за баррель, однако впоследствии они утратили достигнутые позиции на новостях о том, что "потолок цен на российскую нефть может оказаться выше уровня, на котором она сейчас торгуется", отметил Джованни Стауново из UBS.

Большая семерка планирует установить потолок цен на российскую нефть в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Об этом в среду сообщил один из европейских чиновников.

При этом нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу торгуется примерно по 64 доллара за баррель, согласно данным Refinitiv.