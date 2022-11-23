МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Цены на пшеницу на CBOT в среду снижаются на фоне перспектив увеличения поставок из Евросоюза (ЕС). Между тем ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае ограничивает потенциал роста цен на сою, пишет Reuters.

Продажи французской пшеницы в Китай, а также вероятность того, что пшеница из Польши или Германии зарезервирована для поставок в США, провоцируют неожиданное усиление спроса на европейские зерновые, отмечают трейдеры. При этом в предыдущие недели спрос на продукцию из ЕС был ограниченным, так как она проигрывала конкуренцию товарам из России.

"Предположения о том, что европейская пшеница, вероятно, будет поставлена на Восточное побережье США, оказывают давление на рынок", — отмечают в Hightower.

Разговоры о рекордно высоком урожае в России также усилили медвежий настрой инвесторов, добавили в компании.

Около 11.39 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 0,65%, до 8,05 1/4 доллара за бушель.

Соя выросла на 0,1%, до 14,31 доллара за бушель, а кукуруза торгуется с повышением на 0,3%, по 6,61 доллара за бушель.

В четверг торги на CBOT проводиться не будут в связи с празднованием Дня благодарения.

В котировках сои по-прежнему учитывается премия за риск на фоне возможной неблагоприятной погоды в Бразилии и Аргентине, добавили в Hightower.

"Ситуация в Аргентине остается катастрофической из-за продолжающейся засухи, которая уже сказалась на объемах производства пшеницы. Кроме того, темпы сева кукурузы и сои в стране значительно отстают от нормы", — подчеркнули в Agritel.