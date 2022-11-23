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https://1prime.ru/Financial_market/20221123/838929057.html
Биржи США открылись снижением в ожидании протоколов заседания ФРС
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Ведущие индексы США в начале торгов в среду незначительно снижаются на фоне падения бумаг Apple. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут выхода протоколов ноябрьского заседания ФРС,... ПРАЙМ, 23.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Ведущие индексы США в начале торгов в среду незначительно снижаются на фоне падения бумаг Apple. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут выхода протоколов ноябрьского заседания ФРС, которые могут прояснить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики.
Dow Jones Industrial Average после открытия опустился на 6,5 пункта, или 0,02%, до 34 091,57 пункта. S&P 500 потерял 3,3 пункта, или 0,08%, до 4000,3 пункта, а Nasdaq Composite — 0,2 пункта до 11 174,612 пункта.