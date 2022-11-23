МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Ведущие индексы США в начале торгов в среду незначительно снижаются на фоне падения бумаг Apple. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут выхода протоколов ноябрьского заседания ФРС, которые могут прояснить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики.

Dow Jones Industrial Average после открытия опустился на 6,5 пункта, или 0,02%, до 34 091,57 пункта. S&P 500 потерял 3,3 пункта, или 0,08%, до 4000,3 пункта, а Nasdaq Composite — 0,2 пункта до 11 174,612 пункта.