МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в среду на NYMEX выросли в цене примерно на 11%, до 2-месячного максимума, на фоне прогнозов сильного похолодания и повышения спроса на отопление в течение следующих двух недель, пишет Reuters.

Позже в среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам природного газа. Ожидается, что запасы на отчетной неделе сократились сильнее, чем обычно, на фоне холодной погоды, которая поддержала спрос. На этой неделе холодная погода сохраняется, поэтому потребление, вероятно, остается выше нормы для этого времени года.

Быстрые колебания цен на природный газ в последние недели привели к росту 30-дневного индекса подразумеваемой волатильности к рекордному максимуму. По итогам более чем половины сессий ноября котировки природного газа росли или снижались более чем на 5%. Рынки используют этот индикатор для оценки вероятной динамики котировок в ближайшем будущем.

По словам аналитиков, рынок может столкнуться с еще более сильной волатильностью в пятницу, когда произойдет экспирация опционов на декабрьские контракты на NYMEX.

"Объемы торгов на этой неделе в преддверии Дня благодарения становятся все ниже, поэтому можно ожидать усиления волатильности во время экспирации опционов в конце недели", — отметили аналитики Gelber & Associates.

Аналитики прогнозируют, что запасы газа на неделе 12-18 ноября уменьшились на 87 млрд кубических футов. Год назад они сократились на 14 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение составляет —48 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов газа в ПХГ США на отчетной неделе составил 3,557 трлн кубических футов. Это на 1,3% ниже по сравнению со средним 5-летним значением 3,603 трлн кубических футов.

Около 14.04 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX выросли в цене на 71,8 цента, или 10,6%, до 7,497 доллара за млн БТЕ. Котировки нацелены на максимум закрытия с 21 сентября.

Контракты находятся на территории перекупленности: индекс относительной силы (RSI) впервые с августа превысил уровень 70.