МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ.Цена на золото в среду вечером слабо растет, рынки ожидают публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта.

По состоянию на 19.54 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,2 доллара, или на 0,13%, до 1 742,1 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,18% — до 21,297 доллара за унцию.

Инвесторы продолжают ждать публикации протокола заседания Федрезерва. В документе регулятор может дать больше подсказок по поводу монетарной политики и экономических прогнозов. Сейчас трейдеры склоняются к тому, что американский регулятор будет смягчать свою монетарную политику. Так, по данным CME Group, 71,1% аналитиков прогнозируют повышение учётной ставки в декабре на 50 пунктов после 75 пунктов в ноябре.

Смягчение монетарной политики негативно влияет на курс доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,77%, до 106,4 пункта. Чем дешевле американская валюта, тем дороже золото, так как оно становится доступнее для покупки в другой валюте.

"Похоже, что за последнюю неделю золото установило диапазон, верхняя граница которого проходит около 1 780 долларов,… а нижняя — около 1 730 долларов… Протокол заседания ФРС может определить, к какому из этих уровней устремится золото и сможет ли оно развить свое восстановительное ралли этого месяца после столь длительного периода падения", — сказал порталу MarketWatch старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam).