МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги среды умеренным ростом, рынки ожидают публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,17%, до 7 465,24 пункта, французский CAC 40 — на 0,32%, до 6 679,09 пункта, немецкий DAX — на 0,04%, до 14 427,59 пункта.

Трейдеры в Европе ожидают публикации в среду протокола заседания Федрезерва США. В документе регулятор может дать больше подсказок по поводу своей монетарной политики и экономических прогнозов. Сейчас инвесторы предполагают, что ФРС будет смягчать денежно-кредитные меры. Так, по данным CME Group, 71,1% аналитиков прогнозируют повышение учётной ставки в декабре на 50 пунктов после 75 пунктов в ноябре.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статистику из еврозоны. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре вырос до 47,8 пункта с 47,3 пункта в октябре. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 47 пунктов.

"Фондовые рынки поддерживает оптимизм по поводу менее ястребиной позиции ФРС, который перевешивает опасения инвесторов по поводу замедления экономического роста", — сказал агентству Франс Пресс рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).