МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит подросли благодаря акциям компаний роста. Неоднозначный набор макроэкономических данных привел к снижению доходности казначейских облигаций. Инвесторы тем временем ожидают публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы, сообщает Reuters.

Акции компаний-тяжеловесов, включая Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc и Meta Platforms Inc*, набрали от 0,4% до 0,7%.

Акции Tesla Inc подскочили на 5,2%, опередив бумаги компаний-аналогов, после того как Citigroup повысил рейтинг акций этого производителя электромобилей с "продавать" до "нейтрально".

Акции выиграли от снижения доходности 10-летних казначейских облигаций после того, как на прошлой неделе число американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло сильнее, чем ожидалось.

Между тем, деловая активность в США сократилась в ноябре пятый месяц подряд, в то время как потребительские настроения улучшились. Продажи новых домов в октябре выросли на более высокую величину, чем ожидалось.

Неоднозначные данные укрепили ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании ФРС, которое состоится в декабре.

Сейчас инвесторы ожидают подробностей ноябрьского заседания ФРС, его протоколы должны быть опубликованы в 19.00 по Гринвичу. Они могут показать, насколько глубоки зарождающиеся разногласия в ФРС по мере того, как она прекращает настойчивое "опережающее" повышение ставок и начинает прощупывать путь к конечной точке более мелкими шагами.

"По большей части, инвесторы рассчитывают на сигналы ФРС о том, что темпы повышения ставок могут снизиться", — сказал Брайан Климке, директор по инвестициям в Cetera Investment Management LLC.

ФРС понимает, что инфляция, возможно, уже ослабевает", — добавил он.

Три основных индекса Уолл-стрит находятся на пути к росту по итогам второго месяца подряд, опираясь на лучшие, чем ожидалось, показатели корпоративной прибыли, признаки охлаждения инфляции и надежды на меньшее повышение ставок.

Объем торгов сегодня, вероятно, будет небольшим перед завтрашним праздником Дня благодарения, а в пятницу американский фондовый рынок будет открыт на половину сессии.

На момент написания статьи индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 79,42 пункта, или на 0,23%, до 34 177,52 пункта, S&P 500 повысился на 16,28 пункта, или на 0,41%, до 4 019,86 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 88,81 пункта, или на 0,79%, до 11 263,21 пункта.

Акции Deere & Co подскочили на 7,1% и возглавили рост в составе S&P 500, поскольку производитель сельскохозяйственного оборудования сообщил о более высокой, чем ожидалось, квартальной прибыли благодаря высоким продажам, вызванным повышением цен.

Акции Nordstrom Inc упали на 7,8% после того, как ретейлер одежды снизил прогноз прибыли на фоне высоких скидок, которые ввел для привлечения экономных покупателей.

Субиндекс нефтегазового сектора S&P 500 упал на 1,4% на фоне снижения цен на нефть после того, как Большая семерка обсудила введение потолка цен на российскую нефть.

Акции Autodesk Inc упали на 6,8% после того, как поставщик программного обеспечения и услуг сообщил о более низкой, чем ожидалось, выручке за 4-й квартал.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превысило количество падающих в соотношении 1,71 к 1, на Nasdaq — в соотношении 1,73 к 1.

В составе индекса S&P зафиксировано 20 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а у Nasdaq — 53 новых максимума и 73 новых минимума.

* — признана в РФ экстремистской организацией